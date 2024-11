Anca Alexandrescu: Aveti alte documente care demnostreaza contrariul la ceea ce a prezentat Guvernul Romaniei?

Terhes: Intrebarea e ce a trimis Marcel Ciolacu in Ucraina. Exista afirmatii publice ale unui fost director de serviciu ucrainean care spune ca exista inregistrari cu George Simion cand ca s-a intalnit cu o serie de ofiteri ai serviciilor de informatii rusesti.

Documentul la care face acesta referire si raspunsul pe care l-a trimis partea ucraineana partii romane nu spune daca s-a intalnit sau daca nu s-a intalnit pentru ca nu aceasta a fost tema intrebarii. Intrebarea a fost care e motivul pentru care Simion a fost declarat persoana indezirabila. Daca va uitati, Simion nu este singurul... Documentul nu spune nici ca s-a intalnit, nici ca nu s-a intalnit. Motivele legale care au stat in spatele interdictiei lui G. Simion de a intra in Ucraina...

Anca Alexandrescu: In aceasta adresa se spune foarte clar ca pe baza informatiilor pe care le au la dispozitie a avut in permanenta, sistematic, activitati anti Ucraina, in calitate de politician, si impotriva intereselor Ucrainei, impotriva suvernaintatii si a integritatii teritoriale si ca in declaratiile sale George Simion a discreditat Ucraina pe plan international, a promovat idei unioniste si a negat legitimitatea granitelor Ucrainei. In plus, acesta a raspandit narativa impotriva violarii drepturilor cetatenilor romani in Ucraina. Nu vad niciun fel de sugestie macar ca s-ar fi intalnit cu persoane din anturajul Rusiei. Nicaieri. Ci doar pe baza de declaratii, pe baza de ceea ce a facut a facut si pe ideile pe care inclusiv dvs si dna Sosoaca le-ati sustinut in spatiul public. (...) Unde sunt dovezile ca dl Simion s-a intalnit cu agenti rusi? Aveti dovezi?

Terhes: O parte din ele au ajuns la o persoana din Bruxelles.

Anca Alexandrescu: Ce fel de dovezi? Cine de la Bruxelles are aceste documente?

Terhes: La pers care au fost interesate de subiect.

Anca Alexandrescu: Cine?

Terhes: Afirmatiile pe care le-am facut si in timpul pandemiei s-au dovedit adevarate. Pe filiera poloneza, persoane care au fost interesate...

Exista fostul sef, directorul serviciului de informatii ucrainean care spune ca au documentat.

Anca Alexandrescu: De ce ucrainenii nu au pus la dispozitie acest lucru?

Terhes: Intrebati-i pe ei.

G. Simion a primit interdictie de a intra in Ucraina cand nu era om politic. Aceeasi interdictie a primit-o si in Rep. Moldova. Repet. Exista un fost sef de servicii ucrainean si lideri...

Anca Alexandrescu: Ati vazut cu ochii dvs (documentele)?

Terhes: Va spun ca au ajuns la Bruxelles.

Anca Alexandrescu: Le-ati vazut cu ochii dvs?

Terhes: Au ajuns. Cand presa italiana il intreaba in Italia, pe Nicola Proccacini, de ce primiti partidul AUR in PCR, care are s-a intalnit cu angajati rusi.