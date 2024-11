Vorbim, practic, despre acuzatii de legaturi cu oamenii Rusiei, cu Serviciile Secrete de la Moscova.

Spunea presedintele Comisiei de Control parlamentar a SRI, Ioan Chirtes, in urma cu putin timp, dupa ce a primit si raportul solicitat de la SRI, ca acesta ar fi si motivele pentru care statele vecine - atat Ucraina, cat si Republica Moldova - ar fi interzis accesul lui George Simion. Mai exact, ca ar avea informatii ambele servicii secrete ca ar fi existat intalniri intre liderul AUR si ofiteri din serviciile secrete ale Moscovei. Nu se stie momentan care ar fi fost subiectul acestor intalniri, ce discutii s-ar fi purtat insa este clar ca aceastea ar fi existat si ca acesta ar fi motivul pentru care ar avea aceste interdictii.

Este un subiect extrem de discutat in spatiul public.

Reamintim ce spunea premierul Marcel Ciolacu inca din primavara, atunci cand a fost intrebat legat de motivele pentru care George Simion nu ar avea acces in statele vecine, acesta afirma ca a obtinut acele motive, dar ca nu le poate face publice.

Surse citate de Realitatea PLUS spun insa ca ar trebui sa existe si informatii declasificate, care sa poata fi prezentate publicului.

Liberalii il acuza pe Marcel Ciolacu ca incearca sa il acopere pe George Simion in incercarea de a-l aduce in turul al doilea al alegeri prezidentiale pentru o confruntare intre ceo doi lideri.

In acelasi raport, SRI da insa asigurari ca pana in acest moment nu a fost afectata siguranta nationala.

Cei de la SRI nu pot interveni in fata unui candidat sau in fata unui partid decat daca este amenintata siguranta nationala. Acesta este, practic, singurul motiv in care cei de la SRI ar putea sa intervina in procesul electoral.