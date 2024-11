"Am confirmat, defapt, o informatie pe care jurnalistii au spus-o prima data, ca pe surse poloneze au ajuns intr-adevar la Bruxelles o serie de date si informatii din partea ucraineana, cu privire la o serie de inregistrari audio, video si de alta natura care exista intre o serie de intalniri care au avut loc in Ucraina intre ofiterii ai unor servicii de informatii ruse si George Simion. E posibil ca la acele intalniri, care au avut loc, au fost confirmate de atatea persoane, George simion sa nu fi stiut ca respectivii sunt agenti ai unor servicii de informatii rusesti, dar persoana din statul roman astazi, care stie cu certitudine aceste informatii, este Marcel Ciolacu.

Marcel Ciolacu are obligatia morala, legala si constitutionala - dupa ce a solicitat informatiile acestea de la autoritatile ucrainene si moldovedesti - sa iasa public si sa faca informatiile respective cunoscute intregii opinii publice", a declarat Cristian Terhes, candidat la prezidențiale din partea partidului Național Conservator Român.

"Acest individ (...) este un real pericol pentru tara noastra. Evident ca am simtit nevoia sa iau aceasta pozitie. Uitati-va la toate pozitiile pe care le-a avut: omul are interzis sa intre in Ucraina, stat pe care Romania - ca membru NATO - l-a ajutat si continua sa il ajute; omul are interzis sa intre in Republica Moldova. Adica credeti ca Servicul de Informatii al Rep. Moldova, cand a fost acea nota si i-a dat interdicitia sa intre a facut-o pe degeaba?

G. Simion - in turul 2 - este o rusine pentru aceasta tara. Omul acesta este antieuropean, antiatlantist. Va dati seama? Numai ideea ca va ajunge in turul 2 si bursele din Romania o vor lua razna efectiv. Deci exista un pericol foarte, foarte mare", spune Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6.

"Primul agent sovietic pe care l-am avut in politica post-decembrista a fost Ion Iliescu. Se stie acest lucru. A fost un om al Moscovei, se stie asta si socialistii impreuna cu liberalii conduc Romania de aproape 35 de ani, nu numai in tara noastra, ci si in Europa. Toata naratiunea care ni se expune este naratiunea copiata la indigo cu naratiunea propusa de catre democrati in campania impotriva lui Donald Trump. In 2016 s-au lansat aceleasi acuzatii si alegatii. Niciuna dintre acele acuzatii nu a fost probata", a replicat Mihai Neamtu, membru AUR.