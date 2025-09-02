Cristoiu, despre vizita Ursulei von der Leyen în România: Portul Constanța trebuie să fie hub comercial al UE

Odată cu vizita în România, Ursula von der Leyen ar trebui să discute cu președintele Nicușor Dan despre transformarea portului Constanța într-un hub comercial de transport al UE, susține Ion Cristoiu. Ba mai mult, maestrul consideră necesar ca șefa Comisiei Europene să vină și cu o serie de soluții pentru ca românii să nu mai sufere de pe urma măsurilor luate de Guvern.

"Ar fi normal ca președinta Comisiei Europene să vină la Constanța pentru a discuta cu președintele României transformarea acestui port într-un hub comercial de transport al Uniunii Europene.

Și, având în vedere că se întâlnește cu președintele României, țară într-o profundă criză economică pe cale să devină o criză explozivă socială și chiar o criză politică, se discută măsura în care Uniunea Europeană ne-ar putea ajuta să trecem mai ușor prin această criză și cetățenii României să sufere mai puțin din cauza măsurilor de austeritate luate de Guvernul Ilie Bolojan", a declarat Ion Cristoiu. 