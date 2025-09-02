"Ar fi normal ca președinta Comisiei Europene să vină la Constanța pentru a discuta cu președintele României transformarea acestui port într-un hub comercial de transport al Uniunii Europene.

Și, având în vedere că se întâlnește cu președintele României, țară într-o profundă criză economică pe cale să devină o criză explozivă socială și chiar o criză politică, se discută măsura în care Uniunea Europeană ne-ar putea ajuta să trecem mai ușor prin această criză și cetățenii României să sufere mai puțin din cauza măsurilor de austeritate luate de Guvernul Ilie Bolojan", a declarat Ion Cristoiu.