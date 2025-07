„E o chestiune unilaterală.

În primul rând, a existat dorința domnului Anastasiu. Să fim foarte clari. În primul rând, vorbim aici de o incompatibilitate clară pentru că ce moralitate poate să aibă un om care dorește, care i s-a dat o funcție să reformeze statul? Din cea mai înaltă poziție acolo în Guvernul României cu această sarcină de vicepremier și reformarea tuturor companiilor din subordinea guvernului României...și el timp de 8 ani de zile, practic n-a făcut decât să dea mită, să încerce să saboteze acest stat, pe care acum încearcă să-l reformeze.

Ați înțeles? E un conflict de imagine, de moralitate, de cum vreți dumneavoastră. Nu are nimeni nimic cu el, nici nu mă interesează, îl cunosc bine. N-am avut relații apropiate, personale cu el, dar îi cunosc activitatea, dacă vreți și ceea ce în spate. El e mai mult pe Germania. Vreau să vă spun foarte clar și vreau să căutați, vreau toată lumea să vadă. Pe mandatul de președinte interimar al domnului Ilie Bolojan, în calitatea sa de consilier prezidențial, domnul Dragoș Anastasiu i-a solicitat președintelui interimar să decoreze 4 fundații. Toate cele 4 fundații politice care activează în România. Ele sunt fundații germane. Nu e nimic întâmplător.

E vorba de fundațiile: Konrad Adenauer, Friedrich Ebert, Hanns Seidel și fundația Friedrich Naumann. Ele au fost decorate de domnul președinte interimar, de atunci, Ilie Bolojan pentru contribuția lor la dezvoltarea democrației și a dialogului între România și Germania...iar domnul Dragoș Anastasiu care a participat la acest eveniment la Palatul Cotroceni a declarat: citez din domnia sa: „Ca om implicat direct în relația româno-germană (atenție). Nu pot decât să le mulțumesc pentru tot ce fac discret și consecvent pentru România!”, am încheiat citatul din Dragoș Anastasiu.

Vreau să precizez, iar telespectatorii dumneavoastră sunt destul de inteligenți ca să-și dea seama...singurele fundații politice acreditate în România sau care-și desfășoară activitatea în România decorate la Palatul Cotroceni pe mandatul domnului Bolojan cu Dragoș Anastasiu - consilier prezidențial, au fost doar cele 4. Niciun fel de altă fundație”, a declarat Cristian Rizea, fost deputat.

Cristian Rizea a explicat ce putea să acopere mita oferită de Dragoș Anastasiu:

„Făcea niște plăți fictive. Era obișnuit cu stilul ăsta. Când trebuie să dai o șpagă...faci un contract, faci o factură și e totul ok, numai că acele servicii nu erau prestate. Asta era tot, iar doamna Burlacu, care stă în pușcărie și la ora asta, sper să se elibereze cât mai curând...stă din cauza domnului Anastasiu...a făcut ce a făcut că a fost o conjunctură, dar dânsul, actualul vicepremier al Guvernului României, a menținut și e perpetuat această stare de dare de mită continuată, în formă continuată de a da mită și de a-o constrânge să continue acest joc. Presupun că dacă el nu voia, nu cred că venea doamna Burlacu să-l șantajeze.

Vă anunț că, săptămâna viitoare, sursele mele îmi spun că domnul Anastasiu până la urmă va demisiona. Domnul Ilie Bolojan ar fi avut o discuție cu domnul Dragoș Anastasiu, iar acesta a spus că se va gândi. Problema e că el trebuie să ia verde de la cei de la Berlin, de la cei care, de fapt, îl controlează pe domnul Dragoș Anastasiu. Să fie clar, nu întâmplător a fost pus la reformarea companiilor de stat, ele urmează a fi vândute. O să vedeți. Ăsta este rolul lui acolo, iar el acum are o mare problemă, cu această problemă de integritate...are o mare problemă cu cei care l-au pus acolo, de fapt influența din Germania pe care o are, pentru că există și o să vă dau exemplu concret. Există o similitudine incredibilă între Moldova și România. Din Moldova, toate instituțiile importante ale statului, vorbim inclusiv de Serviciile Secrete, sunt conduse de oameni care fie au absolvit fundația Konrad Adenauer, nu întâmplător am făcut referire la asta, fie au absolvit cursuri sau au fost premiați de fundația Soros. Atenție, cu documente. Până în 2022, cel care a condus fundația Konrad Adenauer în România și în Moldova s-a numit Hans Martin Sieg. A renunțat la acea poziție în România pentru că a devenit consilier prezidențial al doamnei Maia Sandu. Între timp, doamna Maia Sandu l-a băgat consultant la primul ministru Dorin Recean. Se știe în cercurile mai restrânse ale puterii.

Doamna Maia Sandu a avut chiar intenția, se vorbea la un moment dat, că se va căsători cu acest domn - Hans Martin Sieg. El este persoana care decide la ora asta. Ca să înțelegeți influența pe care o are. Nu uitați că singurele vizite făcute de Maia Sandu în România au fost făcute la domnul Bolojan, la Oradea.”