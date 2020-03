Cristian Diaconescu, la Realitatea: ”Dacă acest virus a fost scăpat de sub cotrol, toată lumea are de piedut”

Pusă în discuție ipoteza conform căreia Covid 19 ar fi o armă biologică scăpată de subcotrol, fostul minitru de Externe a opinat că, dacă scenariul se adeverește, toată lumea are de pierdut.

”China acoperă cam 80 la sută dim importurile de petrol. Din acest punct de vedere, pierderile în China sunt enorme. Toată lumea are de pierdut, frontierele s-au lichefiat, globalizarea a generat o reacție în lanț, statele au reacții naționale.

Dacă acest virus a fost scăpat de sub cotrol, toată lumea are de piedut. Nici previziunile momentului în care se va sfârși nu sunt foarte clare. Există speculații, nu vreau să sperii pe nimeni, că Organizația Mondială a Sănătății ar avea date, dar nu vrea să anunțe pe piață pandemia. Foarte multă lume se uită cu atenție la situația economică a Chinei, a Germaniei. În acest moment, pe un fundal economic nu foarte bun al Germaniei, este foarte greu”, a declarat Cristian Diaconescu la Realitatea PLUS.

Întrebat cine profită de pe urma acestei sitații, Cristian Diaconescu a declarat că în general, profită cei care vor să creeze diversiuni.