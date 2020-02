Cozmin Gușă: Președintele dorește desființarea PSD-ului

2020-02-08 10:23:45 Moromete

Desființarea psd ? Nu cred că ceea ce numim azi psd este partid, apoi 80% dintre românii din țară și aproape 100% din cei care au plecat la muncă afară NU MAI VOR psd ! ”Punem in politică mintea și sufletul ””” tare ! Păi la ce vă stă mintea .oameni cu suflet mic..practica arată că încă 20% din români vă mai rabdă. Gusă transformă realitatea tv in secera și ciocanul tv , păcat mai erau oameni de bine in această televiziune ..mai au puțin și-i vedem alături de ciuvică, badea si gâdea , foști oameni de presă liberă. ADIO BOLȘEVICILOR ! ADIO !!