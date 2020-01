Cozmin Gușă, despre alegerea primarilor în două tururi: Nu este o urgență a României!

Iată ce spune consultantul politic despre alagerea primarilor în două tururi:

,,Ca de multe ori in ultima vreme si dezbaterea asta legata de un tur sau doua, pe "piata" politica, este de fapt o non dezbatere sau o pseudo dezbatere atata timp cat lipseste elementul de baza. Noi am putea sa discutam despre un tur sau doua in momentul in care partidele vechi s-ar fi reformat si ar fi avut argumente clare, sa lupte principial pentru un tur sau doua. Nu suntem in aceasta situatie si nici PSD si, deloc, PNL nu s-au reformat si de aici si cererile celor de la PNL si ale lui Klaus Iohannis, care sunt practic ilegitime si populiste. Ne aflam in fata unor fake-argumentatii.

Pe de alta parte, partidele noi nu vin cu figuri noi. Iar dezastrul de fosti informatori ai securitatii si de afaceristi verosi pe care l-am vazut la USR si la Plus ne demonstreaza ca, de fapt, nici asta nu este o alternativa. In rest, partidele de securisti mai vechi, cum sunt cei de la ALDE sau de la Pro Romania, unii dintre ei, de asemenea, nu recomanda prezenta intr-o dezbatere sau dorinta institutionala de a-i spijini. De ce sa-i sprijini pe unii care sunt mai noi sau mai mici? Ca sa aduca neo-securisti prin administratie? Ce stiu sa faca aia? Sa fure, bineinteles, ca si tatii lor. Deci eu vad ca asta n-ar fi o dezbatere si nu este o urgenta a Romaniei\"\", a spus Cozmin Gușă.

,,Urgența este separarea apelor în politică\"\"

,, As vedea alta urgenta si aici sunt subiectiv pentru ca este un proiect al meu. Urgenta ar fi sa ne separam, in final, pe doua mari tabere politice, de dreapta si de stanga. Sigur, s-ar putea descrie PNL versus PSD, fara prezenta partidelor mici in continuare, dar extins, am putea sa discutam despre AD (alianta de dreapta), versus AS (alianta de stanga). Care ar putea sa grupeze prin fuziuni, prin proceduri politice, si partidele si politicienii existenti pe piata, daca vrei, asta ar fi un model american care cred ca s-ar potrivi Romaniei, pentru ca suntem in postura in care nu mai putem spera la partide noi, la cai verzi pe pereti, e clar ca statul paralel a adus politicul intr-o faza pre-cangrena, care trebuie tratata\"\", a spus Cozmin Gușă.

,, Din acest unghi al meu, al proiectului de a separa apele in politica romaneasca, in stanga si dreapta, pe o durata medie de cel putin 15-20 de ani, sigur ca eu sunt partizanul alegerilor dintr-un singur tur, fiindca cele doua mari grupari sa fie avantajate in fata partidelor mici, care nu sunt de tip reformist, asta e problema mea, unele care au aparut sunt de tip securist, sau altele sunt parazitare. Gogoritele astea ca din doua tururi se vor alege cei mai buni sunt niste povesti de adormit copiii. Cat timp partidele nu sunt reformate sau prezinta securistoizi, nu avem posibilitatea ca in turul doi sa alegem pe cei mai buni, ci o sa alegem, ca de fiecare data, raul cel mai mic\"\", a mai spus consultantul.

,,Dacă partidele erau reformate, mergeau și două tururi\"\"

,, Repet si cu asta inchei, daca discutia ar fi fost legata de posibilitatea de reforma, pe care Klaus Iohannis s-o fi propagat la PNL, ca la PSD nu avea cine, pana acum, atunci da, daca erau partide reformate mergeau si alegeri din doua tururi. Dar atata timp cat partidele nu-si schimba senatorii, primarii, oricat de hoti, ce rost mai are dezbaterea asta, ca daca ne apucam sa discutam despre coruptii din PNL o sa vedem ca ajungem la o suma relativ echivalenta cu cei din PSD, numai ca diferenta consta in faptul ca aceia din PNL nu prea au fost arestati, nici judecati, dosarele lor stau p-acolo, dintr-un singur motiv, au avut timp de zece ani presedinte pe Basescu si apoi cinci ani pe Iohannis. Adica au stat mult mai bine, nefiind prigoniti, precum cei cu acuze similare, din PSD, dar care au fost prigoniti\"\", a concluzionat consultantul.