"Oamenii nu mai sunt interesați de politicieni. Și-au pierdut speranța. N-am fost de câteva luni prin țară și aproape peste tot pe unde am fost, subiectul OMV Petrom a fost abordat pe toate părți, oamenii cunosc în amănunt dezbaterea, de la privatizarea păgubașa si dorința de renaționalizare, până la fel de fel de detalii cum ar fi leapșa asta între PNL și PSD cu miliardul de Euro din taxa de solidaritate.

Asta mi-a spus nu numai că acestă campanie Realitatea Plus pentru reanalizarea contractului de privatizare a Petrom are succes, dar când aproape la orice întâlnire se vorbește de OMV Petrom înseamnă că acest subiect a ajuns pe agenda cetățenilor. Adevărul se duce ca apa printre pietre, ajunge de la unul la altul. Am mai spus-o, ăsta va fi testul credibilității politicienilor, a partidelor.



Subiectul ăsta nu mai poate fi ascuns, din 2 motive:



1. Este vorba de o mare hoție la adresa avutului românilor, care a fost demonstrantă in zeci de emisiuni și cu zeci de documente.



2. Este vorba despre economiile românilor, care simt că sunt buzunăriți prin supraprețul pe care-l plătesc, la factura de gaze, către OMV Petrom, la factura de energie electrică, și la OMV Petrom, la factura pentru carburanți, egal OMV Petrom. Treaba aceasta cu OMV Petrom, din cauză căruia ei sunt buzunăriți, îi preocupă și de aceea afirm că acesta va fi testul major pentru politicieni. Nu a trecut nimeni acest test, ma refer si la USR și la AUR, au încercat ceva declarativ, iar cei de la putere au picat testul aceasta deja prin felul în care au contabilizat subiectul taxei de solidaritate.



Nu este vorba de o sumă mică, noi vorbim de 1 miliard doar in această ultimă fază si nu se spune câți alți bani s-au pierdut. OMV are deja 2 miliarde profit și nimeni nu a verificat câte alte miliarde s-au dus pe contracte de consultanță. Reper, faptul că datorită eforturilor și emisiunilor noastre contractul OMV Petrom va fi testul credibilității, iar simplul fapt că acest subiect a ajun pe agenda cetățenilor este un mare succes," a afirmat analistul politic Cozmin Gușă, în direct la Culisele Statului Paralel".