Cozmin Gușă: "Avem nevoie de un guvern stabil". Ce calcule se fac în Parlament? 

"Sunt șanse să fie cele mai mari șanse, având în vedere criza. Și probabil este o afirmație cinică, dar uite că doar criza poate să bată acest politicianism deșănțat prezentat, din nefericire, de un președinte nou ales, de către Ludovic Orban, care am înțeles că se agață de putere, de această funcție de prim ministru și asta cam încurcă socotelile care ar trebui să fie unice. Să fim foarte bine organizați să scăpăm dintr-o criză care galopează din pricina amatorismului entităților administrative ale României, a unui isterii care a cuprins aceste instituții, și, pe de altă parte, acestui val de

români potențial infectați care doresc, în mod firesc, din unghiul lor de vedere, să se întoarcă acasă. Dar cuvântul de ordine azi în Parlament, după părerea mea, ar trebui să fie pentru toți parlamentarii, nu doar pentru cei din arcul guvernamental, să voteze acest guvern, să fim și noi în rând cu țările civilizate, precise, care fac tot ce trebuie pentru cetățenii lor. Din păcate, nu se întâmplă așa. Am văzut informația prezentată cu un senator PNL care s-a autoizolat la Constanța și nu mai vine să voteze, mi s-au prezentat și informații că se fac eforturi ca să fie mai mulți absenți motivat din rândul liberalilor pentru ca, altfel, să nu se voteze și calculul lor ar fi să facă o prezentare publică nevotându-se Guvenul Cîțu pentru ca PSD-iștii să plătească pentru faptul că n-ar fi dorit să învestească Guvernul. Cam acesta este scenariul, dar, pe de altă parte, sunt și destui parlamentari PSD care au luat decizia, prin organizațiile lor, să voteze Guvernul Cîțu tocmai ca să arate mai apoi responsabilitatea unei decizii politice care, mai devreme sau mai târziu, se va afla. Cum să justifici că nu-ți votezi guvernul în plină criză decât în urma unui joc subteran de putere care, în acest moment, se pune la cale", a spus Cozmin Gușă, într-o intervenție la Realitatea PLUS.

"Eu i-aș transmite de la distanță lui Ludovic Orban, dacă tot a dovedit responsabilitate în 2019 ca lider politic să lase jocurile politicianiste, să nu mai fie invidios pe Cîțu că ar fi premier în locul lui pentru că situația în România poate degenera de acum înainte. Noi, la final, dăm cu bâta în baltă și sunt șanse să se întâmple și așa ceva, dar pronosticul meu e că, probabil cu vouturile PSD, Guvernul Cîțu va trece și chiar îi sfătuiesc pe colegii mei din PSD și pe cei responsabili să facă acest lucru pentru că nu are niciun sens să ținem țara în provizorat. Sigur, nu vor mai fi alegeri anticipate, probabil că Iohannis se va supăra că nu mai sunt anticipate, însă un guvern stabil e o necesitate pentru România și, de aici, această disperare, în aceste ore, fiecare birou politic din Parlament, pe la grupurile parlamentare se desfășoară adevărate activități de lobby, de convingere a unora într-un fel sau altul. Probabil va fi cea mai tensionată ședință de învestire din ultima perioadă", a mai spus Gușă.

Întrebat ce jocuri face UDMR, acesta a explicat: "Negociază. Așa fac politicienii. De fiecare dată când este o situație de criză, fiecare a încercat să profite. Baronii de toate culorile încercau să dea lucrări de urgență unor apropiați, să facă fel de fel de achiziții din care să-și tragă profituri, blocurile politice încercau să-și negocieze niște avantaje, dar indiferent care ar fi acea grupare politică, că e PNL, care se face de râs, că e UDMR sau altcineva, vor căpăta o anatemă pe termen foarte lung din partea unei populații speriate, în acest moment, și nu-i văd în stare să ia o decizie contrară învestirii decât cu prețul unei anateme din care nu știu cine o să-i mai scoată."

Pe de altă parte, întrebat dacă își mai permit parlamentarii PNL să insiste că nu pot să ajungă la votul de învestire, Cozmin Gușă a replicat: "Există o grupare fidelă lui Orban care face acest gen de presiuni la câțiva parlamentari PNL să încerce să se dea loviți să nu voteze Guvernul Cîțu, dar o asemenea decizie, chiar sectorială a PNL-ului îi va îngropa din punct de vedere electoral. Pe de altă parte, o decizie responsabilă de a da drumul unui vot la liber în interiorul PSD, în care unii să voteze, alții să se abțină, ar avantaja pe termen scurt și ar arăta responsabilitate din partea PSD."

"La această oră, scorul este indecis, dar cred că, până la orele 17:00, scorul va fi în favoarea trecerii Guvernului Cîțu pentru că și parlamentarii își dau seama că presiunea publică e foarte mare și fiecare la rândului lui, cu responsabilități locale, își dă seama cât de gravă poate să ajungă criza, cel puțin în câteva județe, și atunci bineînțeles că este nevoie de un guvern cu drepturi depline, că se numește Cîțu sau altcumva", a mai spus Cozmin Gușă.