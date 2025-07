Realitatea PLUS: E adevarat ca inainte sa mergeti la DNA au fost controale si s-au solicitat documente din partea DNA legate de firmele dvs si acesta a fost declicul din partea dvs, v-ati trezit cu spiritul civic si v-ati dus la DNA? Da sau nu?

Anastasiu: Raspunsuile le gasiti in rechizitoriu. Tot ce v-am spus pana acum si considerati ca sunt minciuni mai mult nici nu am ce sa va spun. Daca dvs considerati ca mint, asta este, imi pare rau, regret. Orice altceva e in rechzitoriu si cred ca DNA va poate da un raspuns la orice altceva. Eu v-am spus ce stiu eu, care sunt momentele, cum le-am trait eu.

Realitatea PLUS: Dincoloe de acest aspect juridic, dvs - cu sigla Guvernului in spate - ati oficializat spaga de supravietuire...

Anastasiu: Nu am oficializat-o, v-am spus care este realitatea.

Realitatea PLUS: Dvs le comunicati acum oamenilor de afaceri, romanilor simplii care de la 1 august vor resimti masurile reformei gandite de dvs ca e in regula sa incalci legea, sa fentezi legea pentru ca e un context greu?

Anastasiu: Nu am spus ca trebuie sa incalci legea. Am facut un context al anilor 2008, 2009, 2010. V-am dat acest context. Asta era realitatea de atunci.

Realitatea PLUS: Si acum e o realitate dura, dl vicepremier.

Anastasiu: Realitatea de acum e mult imbunatatita, dar in continuare avem aceleasi practici. Nu am spus ca trebuie sa oficializam nimic. Am spus ca statul trebuie sa devina partener pentru a nu fi cauza unor efecte. Atata am spus. Nimic altceva.

Realitatea PLUS: Nu sunteti spagar, dar cum v-ati cataloga?

Anastasiu: Cred ca am zis ca raspund la o singura intrebare. V-am explicat acest lucuru, ce am reusit sa fac la momentul respectivsi care a fost contextul.