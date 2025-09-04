Ștefan Florescu nu doar că a fost alături de Nicușor Dan la vizita oficială de la Chișinău, dar a și postat pe pagina sa de Facebook numeroase fotografii, inclusiv una în care apare între președintele României și omoloaga sa din Republica Moldova, Maia Sandu.

Florescu a fost alături de cei doi șefi de stat și în timpul primei vizite făcute de Nicușor Dan peste Prut, în calitate de președinte, în luna iunie.

Ștefan Florescu, care a candidat la Primăria Sectorului 6 în 2012, a fost acuzat de mită electorală și declarat incompatibil de către inspectorii Agenției Naționale de Integritate (ANI). În 2024, figura ca membru al Partidului Mișcarea Populară și președinte al filialei Sector 6.

Anterior, Florescu a ocupat funcția de șef al Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4 București și a fost adesea perceput ca un personaj controversat în peisajul politic românesc. Într-o tentativă de a câștiga simpatia alegătorilor, a distribuit un calendar creștin-ortodox în care și-a imprimat chipul alături de sfinți — gest care a stârnit reacții diverse în spațiul public.

În timpul campaniei electorale din 2012, a apărut o înregistrare audio în care se sugerează că Florescu ar fi oferit mită pentru a obține voturi, fapt ce a alimentat suspiciunile și controversele din jurul candidaturii sale.







Candidatura lui Ștefan Florescu a devenit și mai controversată, după ce inspectorii Agenției Naționale de Integritate au declarat că acesta s-a aflat în „incompatibilitate". El a deținut simultan funcția de director al Administrației Piețelor din Sectorul 4 și, în paralel, administrator la trei societăți comerciale.



Ștefan Florescu a fost unul dintre principalii susținători ai lui Nicușor Dan, încă de pe vremea când fostul edil al Bucureștiului era în plină campanie pentru președinția României.





Ștefan Florescu a fost prezent și la ceremonia de învestire în funcția de președinte a lui Nicușor Dan.