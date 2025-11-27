Agresoarea senatoarei a fost plasată sub control judiciar

Valentina Aldea și agresoarea sa, Oana Ungureanu, vor sta față în față zilele următoare, însă de data aceasta in sala de judecată. Totul după ce, cele două femei s-au certat în mijlocul străzii.

Agresoarea a mers la apartamentul soțului ei, aflat într-un complex rezidențial. Acolo, a găsit în parcare mașina senatoarei. Femeia a zgâriat autoturismul Valentinei Aldea, iar în momentul în care și-a văzut soțul alături de ea, a lovit-o cu o rangă peste mână.

Soția afaceristului a declarat că a fost chemată la apartamentul bărbatului fără să știe că parlamentara se afla acolo. Mai mult, Oana Ungureanu susține că mașina senatoarei pe care a vandalizat-o ar fi fost cumpărată chiar de soțul ei.

În urma conflictului, Valentina Aldea a mers la INML, de unde a obținut un certificat medical care atestă că are nevoie de 2-3 zile de îngrijiri medicale. Ambele femei au fost audiate de autorități și au depus plângere una împotriva celeilalte. Soția a fost reținută pentru 24 de ore și urmează să ajungă în fața instanței cu propunerea de arestare preventivă. Mai mult, a fost emis și un ordin de restricție pe numele agresoarei.

În plus, senatoarea ar intenționa să solicite ca soția omului de afaceri să fie supusă unei expertize psihiatrice.

„Eu de 3 ani am aflat de relația lor, dar sunt de 6 ani împreună. Știam unde locuiește soțul meu, nu suntem așa cum s-a spus...în divorț. Avem și un băiat de 17 ani, e foarte trist.”, spunea soția bărbatului la audieri.

Valentina Aldea a venit și cu o reacție în urma scandalului uriaș. "Vreau să menționez cât se poate de clar, nu am legătură cu această femeie și nu i-am lezat familia niciodată cu nimic”. - a transmis senatoarea.

Mai mult, senatoarea a declarat că femeia o urmărește de 2 ani și susține că nu are nicio relație cu soțul acesteia.