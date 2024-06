”Nu am stabilit încă să avem o şedinţă de coaliţie. Este evident că PNL doreşte să schimbe regulile jocului. Dacă decizia lor rămâne aceeaşi, nu are rost să facem o şedinţă a coaliţiei”, a spus premierul la Bruxelles.

El a precizat că trebuie făcută o distincţie clară între funcţia sa de preşedinte PSD şi responsabilitatea de premier.

”Eu am anunţat, cum era corect, pentru că nu există doar două partide care sunt competitori politici în România, PSD şi PNL, şi am anunţat un calendar în aşa fel încât toate partidele şi toţi liderii politici să îşi organizes alegerile în funcţie de acest calendar. Eu am propus atunci 1 septembrie, domnul Nicolae Ciucă a propus 15 septembrie. Acum, tot domnia sa a propus 29 septembrie. Am înţeles că acum se doreşte altă dată”, a mai spus Ciolacu.

Marcel Ciolacu a continuat:”Abordarea mea de preşedinte al PSD este una foarte clară, dânşii nu şi-au ţinut cuvântul dat Poate trebuie să înţelegem că onoarea nu este numai pe panouri, onoarea este şi în discuţiile în cadrul coaliţiei. Pe de altă parte, trebuie să înţelegem şi faptul că nu mai avem Miliţie, avem Poliţie, şi România s-a schimbat pe fond şi noi, politicienii, dacă dorim să fim respectaţi, trebuie să ne schimbăm şi noi”.

Ciolacu a spus că, în calitate de prim-ministru, ”trebuie să aibă o abordare deschisă şi o discuţie cu toate partidele, dacă acest calendar anunţat anterior nu se ţine şi acest lucru îl va face”.

Calendarul alegerilor prezidențiale creează disensiuni între PSD și PNL, reprezentanții celor două partide încercând din greu să găsească un numitor comun privind data scrutinului pentru cea mai importantă funcție în stat. Potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS, PNL are acum un nou scenariu pentru alegerile prezidențiale. Mai exact, liberalii vor ca primul tur al scrutinului să aibă loc pe 27 octombrie, urmând ca pe 10 noiembrie să fie organizat al doilea. De cealaltă parte, social-democrații, insistă pe ideea ca alegerile să aibă loc în luna septembrie, pe 15, respectiv 29. „Este o decizie asumată, motiv pentru care cerem respectarea cuvântului dat”, a declarat, marți, purtătorul de cuvânt al PSD Lucian Romașcanu. El le-a dat și un ultimatul colegilor liberali: "Dacă şedinţa de Guvern va fi vineri, sigur că vineri va trebui să fie luată această decizie asumată de ministrul de Interne, Cătălin Predoiu".