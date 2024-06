"Am avut o sedinta de coalitie in care am adus fiecare argumente pe organizarea calendarului pentru prezidentialele din acest an. Trebuie sa pastram calendarul constitutional din noiembrie pentru orgzanizarea prezidentialelor. In urma organizarii turului de alegeri locale si europarlamentare, s-a putut vedea ca in sute din scoli unde s-a organizat procesul de vot au fost probleme legate de reluarea procesului de invatare, pana la 8-10 zile de intarzieri in folosirea spatiului. Educatia nu poate fi pusa intre paranteze de o clasa politica responsabila.

August e o luna in care este extrem de greu sa poti sa-i gasesti preocupati de chestiunile legate de alegerile prezidentiale pe cetateni. Octombrie si noiembrie ar fi mai potrivite. In plus, am avea parte si de studenti in centrele de studii si care nu ar fi afectati, blocati, in exercitarea dreptului de vot.

PSD a sustinut ca date 15 si 29 septembrie, uzand de o asa-zisa intelegere intre cele doua partide membre ale coalitiei. A existat o discutie in martie, dar a avut doua componente omise in a fi prezentate in spatiul public: lista comuna la europarlamentare ar fi trebuit sa depaseasca 50%, ea a avut doar 48%. In plus, in contextul din luna martie vorbeam de lista comuma la parlamentare si de candidat comun reespectiv tandem presedinte-premier. Cele doua partide au luat decizia acum 10 zile ca partidele sa mearga cu candidat propriu la prezidentiale. Practic, intelegerea din martie a cazut, fiecare partid dorind sa-si sustina propriul candidat la alegeri.

Credem ca aceste alegeri trebuie organizate la termenul constitutional in noiembrie", a spus Rares Bogdan.