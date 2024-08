Am vazut imediat o reactie din partea liderilor Partidului Social Democrat. Mihai Tudose este cel care a iesit ptimul la atac dupa anuntul facut de liberali si a spus ca "visul liberal de a guverna impruna cu USR este un cosmar pentru romani" si ca acest acest lucru s-ar fi dovedit in perioada guvernarii lui Florin Citu.

Vedem insa ca in continuare liberalii sunt deschisi sa negocieze cu cei din USR. Spunea Nicolae Ciuca ca ar fi dispus chiar sa discute despre o viitoare guvernare de dreapta, asta in conditiile in care pana in prezent cei din PSD si PNL spuneau ca si-ar doi acel tandem presedinte-premier pe o perioada de 10 ani. Practic, ar fi fost o intelegere intre PSD si PNL ca unul dintre partide sa dea presedintele iar celalalt premierul.

Vedem ca negocierile pe aceasta tema sunt insa suspendate acum, iar cele doua partide se indreapta mai degraba spre cu totul alti aliati. In timp ce libelaii isi au usa deschisa pentru liderii de dreapta, social-democratii se indreapta Mircea Geoana. Am vazut acele imagini cu Mircea Geoana si Victor Ponta la aceeasi masa cu Mircea Geoana. De altfel, sursele Realitatea PLUS spun ca de cateva luni au loc aceste negocieri si ca social-democratii ar incerca sa-l convinga pe secretarul Aliantei Nord Atlantice sa se alature partidului si sa candideze din partea PSD.

Si cei din USR s-au aratat deschisi sa negocieze cu liberalii, insa au impus si o conditie. Elena Lasdconi a spus ca s-ar putea aseza la masa negocierilor cu Nicolae Ciuca doar daca s-ar rupe de PSD, astfel incat sa fie intr-adevar un reprezentat de dreapta.

Pana atunci insa vedem ca, desi negociaza cu alti noi aliati, cei din PSD si PNL au momentan negocierile suspendate in ceea ce priveste o eventuala guvernare impreuna dupa alegeri.