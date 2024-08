"A fost o întâmplare. Întâlnirea Ciolacu - Mircea Geoană la ziua lui Marius Tucă a fost o pură întâmplare. Marius Tucă i-a invitat la ziua lui, probabil şi vina unuia sau altuia că n-a întrebat 'dar la ziua dumitale cine mai vine?'. Dar nici nu se prea întreabă aşa ceva, până la urmă, dacă mă inviţi la ziua ta, nu întreb cine mai vine, că dacă vreau să vin, vin oricum, indiferent cine vine. Nu. Deci vă asigur la modul cel mai sincer că a fost doar o întâmplare, acum, cine a beneficiat de întâmplarea asta rămâne de văzut. Dar asta e, public sigur că se interpretează toate aste lucruri", a declarat Paul Stănescu.



În altă ordine de idei, secretarul general al PSD a menţionat că preşedintele partidului este pe primul loc în sondajele privind candidaţii la alegerile prezidenţiale şi a reafirmat că Marcel Ciolacu ar trebui să candideze pentru funcţia de preşedinte al ţării.

România a ajuns să aibă prețuri la raft mai mari decât SUA. Experiment într-un supermarket din Tennessee



"Cutuma în partid a fost de fiecare dată, ştim cu toţii foarte bine, să candideze preşedintele partidului. La ora asta, domnul Ciolacu stă cel mai bine în sondaje. Dintre toţi membrii de partid, domnul Ciolacu, preşedintele partidului, este primul în sondaje (...). Domnul Ciolacu, din punctul meu de vedere, ar trebui să candideze, ăsta e punctul meu de vedere şi am spus-o public, că nu voi fi niciodată de acord să candideze o altă persoană în afara partidului, deci vrem un membru al Partidului Social Democrat. Şi domnul Ciolacu are toate calităţile ca să candideze la această funcţie, dar, sigur, trebuie să decidă dumnealui. (...) Ciolacu are multe calităţi, una dintre ele e în structura lui, un om bun, un om cu inteligenţă peste medie şi ştie bine ce are făcut în această perioadă, când şi cum îşi va anunţa candidatura la funcţia pentru preşedinţia României", a spus Paul Stănescu.



Preşedintele PSD Olt, Marius Oprescu, a susţinut, de asemenea, ideea candidaturii preşedintelui PSD la alegerile prezidenţiale. "Absolut", a răspuns Oprescu, întrebat dacă Ciolacu ar trebui să fie candidatul partidului pentru funcţia de preşedinte al ţării.

Baronul Iulian Dumitrescu, audiat 5 ore la DNA. A plecat sfidător, cu zâmbetul pe buze. Primarul "Șpăguță", pus sub control judiciar - VIDEO