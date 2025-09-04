Dezvăluirea a fost făcută chiar de vicepremierul de lângă Bolojan, Tanczos Barna.

Liderul UDMR a declarat pentru presă că își dorește ca alianța celor patru partide aflate la putere să reziste măcar un an și jumătate de acum încolo, în loc de patru ani, așa cum și-au dorit.

În acest timp, susține Tanczos Barna, Guvernul Bolojan ar putea să stabilizeze economia.

Mai mult, vicepremierul nu doar că nu mai crede în termenul de 4 ani pe care l-au stabilit formațiunile de la putere, dar nici nu mai visează la perioade de stabilitate politică. După ce se va echilibra economia, spune Tanczos Barna, poate „să înceapă nebunia politică”.