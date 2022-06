"Astăzi când sărbătorim 25 de ani de la semnarea parteneriatului Strategic cu Statele Unite putem constata cu toţii evidenţa importanţei sale pentru România. Invazia din Ucraina a demonstrat întregii Europe faptul că, din punct de vedere al securităţii, continentul nostru se află în continuare sub umbrela Statelor Unite, iar dacă ne uităm la noua realitate din Marea Neagră, trebuie să conştientizăm faptul că România are nevoie de Statele Unite şi de protecţia pe care aceasta o oferă. Cu alte cuvinte, România la fel ca toate statele de pe Flancul estic, se bazează pe parteneriatul direct pe care îl are cu Statele Unite, iar acest lucru reprezintă cea mai înaltă garanţie de securitate pentru cetăţenii noştri", a afirmat Ciolacu, la şedinţa comună a Parlamentului dedicată aniversării a 25 de ani de la lansarea Parteneriatului strategic dintre România şi SUA.

Marcel Ciolacu a menţionat că "ultimele luni au demonstrat pe deplin tuturor cât de important este acest parteneriat şi cât de mult contează suportul militar, logistic şi de intelligence pe care Statele Unite îl oferă României şi întregii lumi".

"România a fost, este şi va fi întotdeauna un partener solid şi de încredere al Statelor Unite, dar această relaţie strânsă nu s-a construit peste noapte, ci este rezultatul unui lung şir de eforturi comune în ultimii 25 de ani. După tragicul eveniment din 11 septembrie 2011, România a reacţionat imediat şi s-a declarat de facto un aliat al Statelor Unite în lupta împotriva terorismului. Primele trupe româneşti au ajuns în Afganistan, iar un an mai târziu am făcut parte din coaliţia internaţională condusă de Statele Unite pentru a dărâma regimul dictatorial a lui Saddam Hussein. Mai mult, în 2016 România a fost printre primele ţări care a respectat înţelegerea cu Statele Unite referitoare la bugetul NATO şi a alocat 2% din PIB pentru apărare", a menţionat Ciolacu.

El a mai spus că Partidul Social Democrat a susţinut toate aceste demersuri, înţelegând încă de la început faptul că, din punctul de vedere al securităţii, "România are cel mai puternic aliat în Statele Unite ale Americii".

Potrivit lui Ciolacu, România mai are foarte mult de lucrat la capitolul economic şi politic al acestui parteneriat şi obligaţia lui este de a schimba acest lucru.

"Avem o şansă uriaşă de a dezvolta componenta economică a Parteneriatului, în contextul în care foarte multe companii americane a anunţat că îşi mută afacerile din Rusia şi Ucraina în România. Poate fi o soluţie viabilă pentru toate aceste afaceri, dar noi trebuie să fim cei care să mergem către investitori cu propuneri foarte bine detaliate, astfel încât să le câştigăm încrederea", a mai spus Ciolacu.