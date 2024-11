Se crează „un vid constituțional care poate fi rezolvat doar de CCR”, atrag atenția foști magistrati.

Potrivit Realitatea PLUS, sunt analizate mai multe scenarii. În cazul în care mandatul lui Klaus Iohannis se încheie fără ca un nou președinte să fie validat, Constituția prevede că interimatul funcției de președinte poate fi asigurat de președintele Senatului, Nicoale Ciucă.

Totuși, această prevedere se aplică în cazul în care președintele este în funcție, dar nu poate continua să își exercite mandatul din motive prevăzute de Constituție: deces, demisie sau imposibilitate temporară de a-și exercita funcțiile.

În schimb, dacă nu există un președinte în funcție, „interimatul” devine o problemă constituțională majoră, iar România ar rămâne fără o conducere legitimă la nivelul celei mai înalte funcții în stat.

Situația ar duce la un blocaj instituțional, în care decizii importante nu ar putea fi luate, iar țara ar rămâne într-o perioadă de vacanță constituțională, ceea ce ar pune la grea încercare sistemul politic și instituțional al statului român.

Cum pot fi anulate alegerile. Ce spun judecătorii

Fostul judecător Toni Neacșu face dezvăluiri fără precedent, în exclusivitate, la Realitatea PLUS, după ce Curtea Constituțională a decis renumărarea voturilor. Toni Neacșu spune că primul tur al alegerilor prezidențiale poate fi anulat doar dacă se constată o fraudă care a modificat primele două locuri din lista de candidați favoriți de alegători.

"CCR poate anula primul tur doar daca constata frauda electorala care a dus la modificarea primelor doua locuri din lista, asta a pus-o legea. Prin decizia ei, CCR ne-a bagat in eroare, lucurile stau in procedura aceasta de validare a alegerilor. CCR joaca rol de instanta de judecata care verifica daca s-a desfasurat legal. In exercitarea acestei atributii, ea valideaza sau invalizeaza turul de scurtin", spune Toni Neacșu.