"Cand am terminat clasa intai si toti colegii spuneau ca pleaca in vacanta de vara la tara si eu m-am dus plangand acasa si i-am zis mamei: <<Toti copiii au tara numai eu n-am tara>> pentru ca eu nu mai aveam bunici si atunci vecina de usa cu noi m-a luat impreuna cu Auras, cu fiul ei, si m-a dus la tara la bunica lui Auras si atunci bunica a devenit si mamaita mea, nu numai a lui Auras, Cred ca fost unul dintre cele mai fericite momente ale mele pentru ca in sfarsit si eu aveam tara", a povestit Ciolacu.