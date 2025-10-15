”Astăzi am susţinut în Parlamentul României o lege esenţială pentru viitorul energiei din ţara noastră. Prin legea adoptată azi redefinim conceptul de prosumator şi dăm românilor dreptul de a beneficia de energia verde produsă la toate locaţiile.

Concret, se va putea compensa energia produsă în exces şi pentru alte locuri de consum: dacă avem panouri la o casă, dar avem şi un apartament de bloc, furnizorul va reduce factura de la apartament cu energia produsă la casă”, a scris Sebastian Burduja pe Facebook.