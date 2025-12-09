"Ați compromis șansa istorică a revenirii noastre economice cu măsuri care ar putea fi calificate ca ridicole, dacă nu ar fi catastrofale. În fapt, asistăm la un asasinat economic împotriva propriului popor.

Ați compromis ideea de competență promovând diplome de debara, impostură crasă și prostie solemnă. Și menționez așa, tineretul este definiția viitorului națiunii. Nimeni nu vă dă dreptul să-i compromiteți șansele. Tineretul merită să ocupe locul pe care-l merită, adică primul loc. Ca un stat responsabil, dacă ai fi, investești totul în tineret pentru că el este viziunea eternității.

Ați compromis șansele femeilor nobile și harnice din această țară care, de altfel, sunt majoritatea și ați promovat țiitoarele de partid cu competențe de canapea.

Ați compromis idea de suveranitate măturând pe jos cu voința unui popor, voință pe care ați înlocuit-o cu deciziile stăpânilor voștri de la Bruxelles. Apropo, Carul cu proști s-a răsturnat la Bruxelles, nu la Caracal.

Ați compromis ideea de demnitate pentru milioane de pensionari și militari cărora le-ați aruncat promisiuni de teamă, atât cât să tacă și să vă voteze la alegeri. Pensia și indemnizația de militari nu sunt favoruri sunt drepturi, iar poporului român nu îi faci o concesie, ci îi dai ce i se cuvine. Voi nu le-ați dat nimic și nu ați dat nimic poporului român.

Ați compromis ideea de țară, ați compromis tot. Și eu spun așa: ajunge", a afirmat Georgescu la ieșirea de la sediul Poliției Ilfov.