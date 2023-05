Și asta pentru că deși s-au pus de acord să reducă numărul de ministere, nici PNL, nici PSD și nici UDMR nu vor să renunțe la portofolii. Pentru a calma spartele, Klaus Iohannis i-a convocat în ședință pe liderii coaliției.

CALENDARUL ROTATIVEI, BĂTUT ÎN CUIE

vineri, 26 mai: Nicolae Ciucă își depune mandatul

sâmbătă, 27 mai: consultări la Cotroceni cu președintele Klaus Iohannis

luni, 29 mai: prezentarea programului de guvernare și a noului cabinet

marți, 30 mai: audierea noilor miniștri în Parlament

miercuri, 31 mai: Guvernul Ciolacu depune jurământul



SURSA: Realitatea PLUS

CU CE VINE PSD LA NOUL PROGRAM DE GUVERNARE



-inflație de 8% în septembrie

-creșterea puterii de cumpărare

-datoria publică sub 46% în 2024

-10% din PIB pentru investiții

- niciun salariat cu normă întreagă și un copil în întreținere nu va câștiga mai puțin de 500 euro net lunar

-niciun tânăr cu vârsta de 25 de ani, angajat cu normă întreagă, nu va câștiga mai puțin de 500 euro net lunar

-peste 1,5 milioane contracte individuale de muncă, remunerate cu peste 1.000 euro net

-fără cumul de pensii speciale

-reducerea numărului de ministere și secretari de stat

-fără pensionari speciali angajați în Guvern



CU CE VINE PNL LA NOUL PROGRAM DE GUVERNARE



-0% contribuții sociale pentru al doilea loc de muncă

-eliminarea CAS pentru part-time

-reducerea progresivă a contribuțiilor sociale pe salarii

-pact de neagresiune între partide

-pact de necolaborare cu AUR



