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Politica· 1 min citire

Bolojan se agață de putere! Propunere-bombă pentru Nicușor Dan: guvern minoritar PNL-USR-UDMR - SURSE

Kelemen, Bolojan și Fritz/ Colaj foto

Kelemen, Bolojan și Fritz/ Colaj foto

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat16 iun. 2026, 02:30
Actualizat16 iun. 2026, 15:16
SursăRealitatea PLUS

Trioul Bolojan-Fritz-Kelemen, adică PNL, USR și UDMR, i-ar cere lui Nicușor Dan noi consultări, cu un plan de rezervă, potrivit unor surse politice citate de Realitatea PLUS

Premierul desemnat Ilie Bolojan se pare că nu acceptă sub nicio formă propunerea lui Nicușor Dan ca Adrian Veștea să fie noul premier al României.

Marți dimineață, la Guvern, au avut loc mai multe discuții între Ilie Bolojan, Kelemen Hunor și Dominic Fritz. Aceștia ar fi decis să meargă împreună la Nicușor Dan și să-i propună o nouă variantă de premier, potrivit surselor citate de Realitatea PLUS.

Aceleași surse susțin că cei trei lideri politici ar intenționa să formeze o coaliție alcătuită din cele trei partide, o alternativă a lui Ilie Bolojan, un guvern minoritar.

Aceștia ar putea avea și un nume de premier, pe care îl vom afla în curând. Rămâne de văzut cum se va poziționa Nicușor Dan față de această propunere a lui Bolojan.

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