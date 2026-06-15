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Politica· 1 min citire
Bolojan se agață de putere! Propunere-bombă pentru Nicușor Dan: guvern minoritar PNL-USR-UDMR - SURSE
Kelemen, Bolojan și Fritz/ Colaj foto
Publicat16 iun. 2026, 02:30
Actualizat16 iun. 2026, 15:16
SursăRealitatea PLUS
Trioul Bolojan-Fritz-Kelemen, adică PNL, USR și UDMR, i-ar cere lui Nicușor Dan noi consultări, cu un plan de rezervă, potrivit unor surse politice citate de Realitatea PLUS
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