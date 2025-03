"Aaca critici oameni care trebuie sa te ajute sa faci performanta in public, nu faci decat sa le stirbesti capacitatea de a face performanta, nu doar lor ca persoane si institutiilor. Si, in general, daca am avut astfel de probleme am preferat sa le analizat o data, de 2-3 ori, si cand am fost convins ca se impune o schimbare, am facut-o, dar nu am discutat public despre ea pt ca nu m-ar fi ajutat cu nimic.

Trebuie avut grija la astfel de chestiuni pentru ca avem si asa destul de multe probleme. Daca ne amputam capacitatea de a actiona in orice zona nu stiu daca ne ajuta", a declarat joi Ilie Bolojan.