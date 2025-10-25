Cancelaria premierului urmează să plătească peste 2.300 de euro pentru a măsura câmpurile electromagnetice din clădirea Guvernului și dintr-un alt sediu al Executivului.

În plus, prin caietul de sarcini se cere o analiză a intensității și efectelor înregistrate asupra organismului pentru suprasolicitare nervoasă. Dacă sunt expuși la câmpuri electromagnetice, funcționarii pot beneficia de faimosul spor de antenă.

Bolojan verifică Palatul Victoria de radiații electromagnetice

În loc să le ofere soluții oamenilor care au scăpat cu viață după explozia din Rahova sau să ia măsuri pentru ca astfel de evenimente să nu mai aibă loc, pe Ilie Bolojan îl preocupă radiațiile electromagnetice din biroul său și cele ale funcționarilor din Palatul Victoria. Prin cumpărare directă, cancelaria premierului a achiziționat servicii de investigații în domeniul poluării, de la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Muncii.

Valoarea contractului se ridică la 11.750 de lei, aproape 2.320 de euro. Cele două puncte aflate pe caietul de sarcini fac trimitere la suprasolicitarea nervoasă și câmpurile electromagnetice. Urmează astfel să fie măsurate nu mai puțin de 15 puncte din instituție. Cu alte cuvinte, Bolojan vrea să afle dacă funcționarii sunt suprasolicitați nervos de radiațiile electromagnetice.

Expunerea la acest tip de poluare facilitează posibilitatea ca lucrătorii să beneficieze de controversatul spor de antenă, de până la 10 la sută din salariu. Până acum au beneficiat de acesta angajații din sediile Metrorex, ai Curții de Conturi sau chiar cei aflați la CCR și cei din Parlament. Astăzi, doar cinci persoane din conducerea Cancelariei Prim-Ministrului nu primesc spor de condiții vătămătoare: premierul României, șeful Cancelariei, consilierul de stat, secretarul de stat și directorul de cabinet. Trei directori și un șef de serviciu încasează acum bonusul de 1.500 de lei pe lună.