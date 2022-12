Într-o intervenție la Realitatea Plus, Bobby Păunescu a afirmat că o parte dintre acuzațiile lansate la adresa afacerilor austriece din România nu sunt justificate în totalitate, pentru că statului și diverse guverne le-a cedat și le-a creat o serie de facilități de care acum ne plângem.

"Noi am dat pădurile, am dat industriile, am dezindustrializat România, in mod criminal. În anii 90-92, 50% din economia României, iar in 92-97 si 2000 70% din privatizări au fost eșuată în mod deliberat.



Premierul Austriei probabil că nu este de rea intenție, poate că el a gândit la modul că este nevoit să verifice ce preia," a explicat Păunescu.

SECURITATEA FINANCIARĂ ÎN PERICOL, O PARTE DIN DATORIA PUBLICĂ ESTE LA BĂNCILE AUSTRIECE



"Dacă eu eram președintele României, eu aș fi convocat CSAT, pentru că suntem într-o situație dificilă din punct de vedere al securității financiare. O parte a datoriei publice a României este în mâna băncilor austriece, ei pot reacționa dacă noi avem o reacție civică și boicotăm afacerile austriece.



Argumentul că prin respingerea României și Bulgariei stopează migrația nu este unul serios. Austria era lagărul de refugiați al Europeni pe vremea lagărului comunist, deci există un istoric al migrației din Europa de Est," a mai afirmat omul de afaceri.











Iohannis a decorat o serie de personalități de la sediul cultural al Austriei de la Sibiu. Primul lucru ar fi să le retragă aceste ordine, "Crucea României", nu din răutate, ci pentru că n-au făcut lobby pentru România, în condițiile în care au primit onoruri atât de înalte din partea României dar nu au făcut nimic, atunci le retragi.