"Eu n-am fost nici eu cheie de biserica, am umblat si eu pe colo, pe colo. Chiar la 53 de ani. Ce sa cauti in club de noapte la Dubai? Te duci cu familia, la plaja, dar ce sa cauti in club de noapte, cu regina de droguri? Pai ala mai poate sa fie om? Pai daca imi spui mie ca imi dai un milion si imi zici sa ma duc acolo si daca nu te bat, ia dă-mi bă o bătaie, dar tot nu intru în club la Dubai.

Am intrat si eu în club de noapte, dar la 30 de ani, nu la 50. Acolo nu sunt oameni de 50 de ani? Sunt doar 2-3 nebuni care au peste 50.

După toate astea, l-a maniat pe Dumnezeu, acum daca vine in Romania, se uita lumea urat dupa el și cine știe pe unde o mai fi, mai găsește câte unu care îi toarnă un pahar în cap. Pentru ce-a făcut toate mizeriile alea?

Băsescu, e adevărat, nu zic că a fost un om extraordinar sau un om bun sau rău, dar nu le-a făcut Basescu toate. Băsescu e adevărat că e vinovat. Păi dacă el când ești președinte, cand esti presedinte si vezi că pe Becali îi fură mașina si vin mascatii sa-l ia la 5 dimineata din casă... Ala e Becali cu care ai stat la masa cu el. Tu presedinte fiind, tara pe care tu o stapanesti? Ce se intampla, ma, in tara asta unde eu sunt președinte?", a spus Becali.