Barna lămurește colaborarea cu Moise Guran: ”Vrem o implicare reală”

"Avem discuţii. Chiar mâine o să avem o nouă întâlnire şi o să stăm de vorbă. Moise Guran este o persoană publică în acest moment. Noi l-am considerat destul de serios să se implice în viaţa politică, să se implice în acest proiect care este Alianţa USR PLUS, pentru că ceea ce reprezintă Alianţa USR PLUS este mai mult decât două partide într-o alianţă la un moment dat electoral al României. Este exact implicarea activă în politică a unei noi generaţii. (...) Alianţa USR PLUS trebuie să reziste şi să rămână consistentă şi de aceea este nevoie de oameni precum Moise Guran şi alte persoane din spaţiul public care trebuie să vină alături de acest proiect care creează aerul acela proaspăt de care avem nevoie, pentru că de 30 de ani repetăm aceleaşi secvenţe. (...) Ar veni asumat. Discuţiile pe care le avem vizează o implicare reală în cadrul Alianţei USR PLUS, nu doar un serviciu cumpărat. În niciun caz nu vorbim despre acest lucru", a spus Barna, la Digi 24.



Întrebat dacă Moise Guran va deveni membru al USR, Barna a răspuns că orice este posibil.



El a făcut şi precizări cu privire la Comitetul Executiv al USR-PLUS.



"Conducerea alianţei este asigurată de cele două Birouri Naţionale în aceste şedinţe. (...) Ceea ce am decis noi ieri a fost un Comitet Executiv tehnic, în care avem un coordonator tehnic, un coordonator de comunicare, un coordonator juridic, nişte oameni care vor asigura acea rotiţă de interfaţă între filialele celor două partide ca o structură executivă firească. Nu s-a schimbat nimic. Nu a preluat cineva conducerea alianţei, deoarece conducerea alianţei este asigurată de cele două Birouri Naţionale şi de cei doi preşedinţi. De aceea spun că toată emoţia care s-a rostogolit în mesajele din aceste zile s-a întâmplat pentru că s-a pornit de la o premisă falsă, aceea că ieri am fi decis o conducere a alianţei. Conducerea alianţei este stabilită în protocolul alianţei politice încă de anul trecut", a spus Barna.



Liderul USR a adăugat că acest Comitet Executiv nu ia decizii, ci implementează hotărârile preşedinţilor şi ale Birourilor Naţionale ale celor două partide.