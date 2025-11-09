"Eu n-am avut la dispoziție dosarul respectiv în față decât o oră și jumătate, timp în care n-am putut să parcurg 20 de volume. În mod cert s-a scurs în presă ceea ce s-a dorit a fi scurs din presă. Dar cert este că a existat o întrevedere care a fost solicitată de o manieră strict legală, fără niciun fel de intervenții.

Și de astăzi nici - vă pot confirma lucrul acesta - nu se vorbește în actele de acuzare cum că s-ar fi achiziționat influență, s-ar fi plătit sume de bani pentru a avea acces în biroul premierului.

Acuzația oficială formulată de către Ministerul Public DNA nu vorbește despre un milion și jumătate de euro, vorbește de două sume distincte pe care domnul Bogos le-a utilizat, le-a plătit unor firme de consultanță care trebuiau să-i asigure managementul firmei în mod legal.

A solicitat despăgubirea pentru decimarea populației de pui de la o fermă. Toți reprezentanții care trebuiau să aplice semnături pe fișa respectivă au aplicat-o. Și s-a blocat totul la o singură semnătură.

A fost nevoie de proces în instanță câștigat cu circa două săptămâni înainte de arestarea preventivă, prin care instanța se oblige la plata sumelor respective. În jur de 150.000 de euro nu sunt sume de un milion și jumătate", a declarat avocatul Daniel Atasiei.