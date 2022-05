Aurescu a semnat, împreună cu Onyeama, un memorandum de înţelegere între ministerele de Externe din cele două ţări.

"Vizita domnului ministru în România reprezintă o premieră în istoria noastră bilaterală recentă, pentru că este prima oară în ultimii 30 de ani când un ministru al Afacerilor Externe din Nigeria vizitează România. Avem, acum, un prilej excelent pentru relansarea şi consolidarea relaţiilor de prietenie dintre ţările noastre, relaţii de prietenie tradiţionale, consolidate de a lungul timpului, într-un moment în care cooperarea la nivel internaţional pentru depăşirea provocărilor regionale şi globale este mai stringentă decât oricând. Astăzi, am avut ocazia ca împreună să semnăm memorandumul de înţelegere între ministerele Afacerilor Externe ale celor două ţări care ne permite să organizăm mai bine interacţiunea noastră şi astfel să stimulăm mai bine, mai eficient cooperarea bilaterală în toate domeniile de interes comun", a afirmat Aurescu, într-o declaraţie de presă comună cu omologul nigerian.

Potrivit lui Aurescu, consultările au fost "foarte consistente, de substanţă, pe foarte multe dimensiuni ale relaţiei bilaterale, într-o atmosferă de deschidere şi prietenie".

"România este angajată pe deplin în dezvoltarea relaţiilor cu Republica Federală Nigeria. De altfel, am discutat despre dinamizarea relaţiilor noastre bilaterale, atât în ceea ce priveşte dialogul politic şi cel economic şi sectorial şi am constatat interesul nostru comun, real, concret pentru diversificarea cooperării în foarte multe domenii: de la educaţie, cultură şi contacte interumane, la economie, inclusiv industria de apărare, securitate, inclusiv cea cibernetică, IT şi digitalizare, energie, agricultură, respectiv în domeniul consular", a adăugat ministrul Aurescu.

Oficialul român a menţionat că există un potenţial crescut în ceea ce priveşte exportul de produse agricole din România către Nigeria, inclusiv prin facilitarea exporturilor din Ucraina. Discuţiile au vizat şi facilitarea exporturilor de produse de origine animală din ţara noastră pentru care trebuie obţinute certificatele necesare din partea autorităţilor nigeriene.

Totodată, a completat Aurescu, s-a convenit reactivarea Comisiei economice mixte bilaterale, ca mecanism de consultare între Guverne şi care va duce la dezvoltarea relaţiilor economice.

"Sunt foarte multe oportunităţi care trebuie transformate în realitate, având în vedere potenţialul existent, dar şi faptul că Nigeria este în prezent cea mai mare economie a Africii, cu importante resurse naturale, inclusiv cele mai importante resurse de petrol din Africa, Nigeria fiind pe locul 8 din lume la acest capitol. De altfel, am discutat şi despre posibilitatea de a importa petrol şi gaz din Nigeria", a explicat Bogdan Aurescu.

El a subliniat că a încurajat creşterea numărului de tineri nigerieni care ar putea să urmeze studii universitare în România, menţionând că, în ultimii cinci ani, peste 1.400 de tineri din statul african au fost înmatriculaţi în ţara noastră.

"Am discutat şi despre soluţiile oferite de autorităţile din România tinerilor studenţi care doresc să continue studiile după ce au fost nevoiţi să părăsească Ucraina pe fondul războiului din ţara vecină", a indicat Aurescu.

Ministrul român a menţionat că, la întâlnire, au fost abordate şi teme privind evoluţiile regionale recente din Europa de Est şi din Africa Subsahariană, precum şi situaţia referitoare la războiul din Ucraina.

"Am prezentat valorile noastre pe tema războiului din ţara vecină, inclusiv din perspectiva impactului asupra securităţii alimentare şi securităţii energetice la nivel global şi am reluat condamnarea în termenii cei mai fermi a agresiunii ilegale a Federaţiei Ruse a împotriva Ucrainei. De asemenea, am evidenţiat sprijinul pe care România l-a acordat refugiaţilor ucraineni, dar şi pentru repatrierea cetăţenilor din alte ţări, inclusiv cetăţeni ai Republicii Federale Nigeria, peste 1.160 de persoane din Nigeria, care locuiau sau studiau în Ucraina, fiind atunci în siguranţă în România", a transmis Bogdan Aurescu.