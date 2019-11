Aurelian Bădulescu, despre Dăncilă: "Trebuie să plece din PSD"

Acesta a explicat că Viorica Dăncilă trebuie să plece, pentru că este principala vinovată pentru dezastrul din turul al doilea al prezidențialelor.

"Domnul Ciolacu este asa intr-un periplu din acesta, in tot felul de intalniri, în care discută cu toată lumea, ma rog, ce urmează să se întâmple după acest moment.

Este evident ca asa cum a inteles toata lumea, domnul Ciolacu se vrea sa fie la conducerea interimară a partidului, lucru foarte bun, dansul este din Buzău, este o capacitate în PSD, poate să ducă partidul mai departe.

S-a intalnit cu doua sperante ale sportului nostru din partid, cu domnul Dunca de la Brasov și cu domnul Negrescu, alta speranta a partidului nostru, sa vada care va fi formula pe care să se meargă de acum încolo.

Doamna Dancila trebuie sa ne spuna daca in 31 octombrie, cand pucariasul Liviu Dragnea a fost pus in libertate pentru o zi, au avut discutii telefonice prin intermediul celor care se aflau in sufrageria puscariasului Dragnea si au pus acest partid la cale sa-l imparta dupa cum ii ducea pe dansii mintea", a comentat Bădulescu.