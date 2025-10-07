"Raportul privind LOVITURA DE STAT DIN ROMÂNIA, 24 noiembrie 2024 – 18 mai 2025, a fost făcut public în data de 3 octombrie la Palatul Parlamentului

Apără Constituția și statul de drept ! Semnează raportul privind lovitura de stat", este mesajul publicat, marți, pe pagina de Facebook a AUR.

Alături de acest mesaj apare și link-ul pe care oamenii pot intra pentru a semna raportul prin care membrii AUR cer demisia sau demiterea lui Nicușor Dan.