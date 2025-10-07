"Raportul privind LOVITURA DE STAT DIN ROMÂNIA, 24 noiembrie 2024 – 18 mai 2025, a fost făcut public în data de 3 octombrie la Palatul Parlamentului
Apără Constituția și statul de drept ! Semnează raportul privind lovitura de stat", este mesajul publicat, marți, pe pagina de Facebook a AUR.
Alături de acest mesaj apare și link-ul pe care oamenii pot intra pentru a semna raportul prin care membrii AUR cer demisia sau demiterea lui Nicușor Dan.
La raportul prin care suveraniștii cer suspendarea lui Nicușor Dan și reluarea alegerilor au lucrat, timp de peste două luni, diplomați, experți și specialiști în drept constituțional.
Georges Simon a afirmat la finalul săptămânii trecute, în Parlament, că documentul este, de fapt, „versiunea corectă a ceea ce ar fi trebuit să spună președintele Nicușor Dan la Copenhaga”.