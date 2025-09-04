AUR cere demisia Oanei Țoiu de la șefia MAE: Ne face praf relațiile internaționale

Partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) solicită demisia ministrului Afacerilor Externe, Oana Țoiu, în urma reacției pe care aceasta a avut-o după apariția unei fotografii în care foștii premieri Viorica Dăncilă și Adrian Năstase apar alături de lideri precum Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong Un. Politicienii principalului partid de opoziție i-au reproșat lui Țoiu lipsă de experiență diplomatică, prin care ar afecta imaginea României pe plan internațional.

Într-o intervenție la Realitatea Plus, deputatul Cosmin Corendea a afirmat că șefa diplomației ar trebui să-și dea demisia de onoare, pentru a salva prestigiului statului român.

Mai mult, Corendea, care este și președintele Grupului parlamentar de prietenie cu China, a calificat reacția Oanei Țoiu după apariția fotografiilor cu Năstase și Dăncilă ca fiind „isterică”.

Și liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a apreciat că reacția Oanei Țoiu a fost exagerat emoțională, amintind mai degrabă de retorica de partid decât de tonul diplomatic.