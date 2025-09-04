Într-o intervenție la Realitatea Plus, deputatul Cosmin Corendea a afirmat că șefa diplomației ar trebui să-și dea demisia de onoare, pentru a salva prestigiului statului român.

Mai mult, Corendea, care este și președintele Grupului parlamentar de prietenie cu China, a calificat reacția Oanei Țoiu după apariția fotografiilor cu Năstase și Dăncilă ca fiind „isterică”.

Și liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a apreciat că reacția Oanei Țoiu a fost exagerat emoțională, amintind mai degrabă de retorica de partid decât de tonul diplomatic.