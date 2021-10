"Mergem la Cotroceni cu o propunere de premier şi cu o propunere de program. Traversăm o perioadă foarte dificilă, avem criza sanitară, pandemia, creşterea preţurilor la energie şi atunci venim cu această abordare a responsabilităţii. Despre coaliţie trebuie discutat între şefii de partide. Cei de la PNL au rezerve, vor să facă o majoritate, dar nu ştim cu cine", a afirmat Anca Dragu, luni, la Senat.

Întrebată cum îi va lămuri USR pe cei de la PNL şi UDMR să creeze o majoritate cu Dacian Cioloş premier, ea a răspuns: "Pe baza reformelor pe care le punem pe masă. Dacă ne uităm la Constituţie şi la deciziile CCR, propunerea de premier din partea preşedintelui trebuie să fie una care să aibă sens. Trebuie să ne uităm la un premier care să poată coagula această majoritate. Perioada pe care o traversăm acum ar trebui să împingă partidele, chiar şi cele tradiţionale, la mai multă colaborare, la mai multă responsabilitate. Dacă totuşi partidele tradiţionale nu preiau conducerea în această discuţie despre responsabilitate şi despre program de guvernare, atunci noi o facem, USR PLUS. Noi aşa spunem că am putea coagula în jurul acestei propuneri. Eu cred că coaliţia PNL - UDMR - USR PLUS este coaliţia care ar trebui să asigure această majoritate".

Referindu-se la posibilitatea ca PNL să excludă USR PLUS din această coaliţie, Dragu a spus: "Noi avem speranţa că PNL vine totuşi şi cu o abordare de responsabilitate, şi că se uită la această coaliţie. Declaraţiile dumnealor ne bagă aşa într-un blocaj în acest moment, deşi noi considerăm că această coaliţie ar fi soluţia pentru România".

"Sper că nu vom avea o propunere de premier de sacrificiu şi că nu mai facem acest joc. Ceea ce s-a întâmplat la demiterea Guvernului Orban şi decizia CCR care spune foarte clar că nominalizarea unui premier nu este un ping-pong între instituţii, ci trebuie să fie o chestiune serioasă", a adăugat Anca Dragu.