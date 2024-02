"Am plecat pentru 4 zile in vacanta si nu ma asteptam sa il intalnesc pe dl. Coldea acolo, desi am fost avertizata de cineva ca este posibil sa fie impreuna cu mai multe personaje din lumea mondena de la Cluj. Este pentru prima oara cand merg la un astfelde festival, copiii mei si-au dorit sa mearga, am vrut sa iau 4 zile libere si am mers. Am stat toata seara cu ochii pe zona respectiva de super VIP. Nu am avut acces acolo, am stat intr-o alta zona, dar foarte aproape de zona respectiva. Am stat timp de cateva ore si am urmarit, am vazut o serie de personaje din lumea mondena, cantareti, influenceri. Din punct de vedere al evenimentului, m-am bucurat foarte tare ca o companie romaneasca organizeaza un astfeld e eveniment, care din punctul meu de vedere a fost o reusita. M-am bucurat sa beau apa romaneasca si toti care erau prezenti acolo au baut apa romaneasca.

La un moment dat, mi s-a parut ca-l vad. Am facut mai multe fotografii, le-am marit, l-am urmarit dupa aceea toata seara. Fiind distanta destul de mare, mi-a fost teama ca nu cumva sa dezinformez. Am postat fotografiile apoi, pentru ca avem telespectatori vigilenti, cei care au stat in fata lui, au facut poze si din fata.

Am si publicat pe pagina mea de socializare si fotografia din fata. Nu este niciun dubiu: dl Florian Coldea se afla acolo alaturi de mai multi milionari din lumea mondena, unii dintre ei mult prea tineri ca sa fi facut milioane fara ajutorul Serviciilor secrete", a declarat jurnalista Realitatea PLUS.

Anca Alexandrescu a precizat, in context, ca nu va face publice numele milionarilor respectivi, mentionand ca nu are "nimic cu domnii respectivi".

"Cert este ca era un anturaj foarte interesant. Ulterior, pentru ca eu nu ii cunosteam pe toti cei din fotografie, am trimis prin intermediul lui Cozmin Gusa, fotografiile jurnalistului Liviu Alexa de la Cluj care cunoaste foarte bine anturajul de acolo si a identificat mai multe personaje. Am avut dreptate. Este si un domn care este ginerele unui celebru om de afaceri, care s-a imbogatit dupa Revolutie mult prea usor fata de oamenii obisnuiti din Romania; oameni care au avut "noroc" sa intalneasca personaje din Serviciile secrete care le-au tinut spatele, milionari la 30 si ceva de ani.

Inteleg din ceea ce a scris L. Alexa ca langa dl Coldea era si o doamna care in trecut ar fi fost arestata pentru trafic de droguri. Eu nu o cunosc, nu stiu daca este asa. Cert este ca m-am bucurat sa aduc aceste informatii acasa pentru ca este un an electoral si se incearca aranjamente pe scena politica. Stim foarte clar ca dl. Coldea, de ani de zile s-a implicat in viata politica. Iata se invarte in acest cerc despre care noi am vorbit. Aveam telespectatori care spuneau ca suntem obsedati de dl Coldea ca este peste tot. Iata, este inca o proba pe care o aduc public ca dl Coldea chair este peste tot", a aratat Anca Alexandrescu.

Doamna vazuta langa Florian Coldea este Marina Pandor, potrivit jurnalistului Liviu Alexa, care acum cativa ani se pare ca ar fi fost arestata pentru ca era furnizoarea principala de cocaina pentru vipurile din Bucuresti.

Tot Liviu Alexa mai spune si ca a fost pe cale sa inceapa un scandal intre Coldea si Sergiu Diacomatu, fostul sef al ANRP, cel care se presupune ca se presupune ca ar fi avut un dosar comandat de Coldea.