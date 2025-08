Liderul administrației timișene a făcut apel la solidaritate și a atras atenția că rolul oamenilor politici este acela de a sprijini românii, iar dacă se permite ca sate întregi să fie luate de ape și mii de oameni să rămână fără case, nu vede care este rolul acestora.

Consiliul Județean Timiș a aprobat, în acest sens, în ședința de plen extraordinară de marți, alocarea a 1.000.000 de lei din bugetul propriu județului Suceava.

'Este extrem de important să fim solidari unii cu alții, să ne sprijinim în momente grele. Tragem un semnal de alarmă și transmitem Guvernului că are obligația să intervină de urgență în aceste zone, indiferent că vorbim de Suceava, de Galați sau alte zone în care au fost sau sunt situații grave, de urgență. Înțelegem toate constrângerile bugetare prin care România trece, dar rolul nostru, al oamenilor politici, este acela de a sprijini românii și toate eforturile pe care noi le facem trebuie să fie în folosul oamenilor. Dacă permitem ca sate întregi să fie luate de ape, mii de oameni să rămână fără case, fără locuri unde să-și pună capul noaptea, fără locuri în care să se alimenteze, fără energie electrică, fără apă, fără canal, fără nimic, nu văd care este sensul nostru. De aceea, indiferent cât de grea este situația financiară, Guvernul are obligația să intervină de urgență, să sprijine autoritățile locale când sunt în astfel de situații foarte, foarte grave. Noi facem un gest de 1.000.000 de lei, nu sunt foarte mulți bani, e nevoie de vreo 300 de milioane de lei pentru a remedia ceea ce s-a stricat acolo, însă este un gest care poate fi copiat și de alții. Am văzut că au achiesat încă trei consilii județene în acest sens', a afirmat Simonis, în ședința de plen a CJ Timiș.

El a subliniat că și județul Timiș a trecut printr-o situație similară, în anul 2005, când apele au făcut prăpăd. Peste 2.000 de case au fost afectate, mii de oameni au fost evacuați, sute de animale au fost luate de viituri.

'Autoritățile locale nu au putut face față inundațiilor, furia apelor fiind imposibil de stăvilit, dar timișenii au simțit solidaritatea semenilor din țară, iar în județul nostru au sosit ajutoare din toate colțurile României. Astăzi, imaginile apocaliptice din Timișul anului 2005 le vedem în Suceava, județ grav afectat de inundații devastatoare. Nu putem rămâne impasibili față de tragedia prin care trec oamenii din această parte a țării, pentru că am simțit pe pielea noastră sentimentul de a rămâne fără agoniseala de-o viață în câteva minute', a mai spus politicianul.