Alexandra Păcuraru a precizat că mulțimea suveranistă a fost despărțită pe străduțe de jandarmi, pentru a fi divizată în grupuri mai mici, însă acest lucru nu a reușit să strice bucuria oamenilor de a fi români.

"Este foarte urât ce s-a întâmplat astăzi. În primul rând vreau să urez la mulți ani tuturor românilor și să-i felicit pe toți cei care au fost prezenți că nu s-au lăsat provocați și au stăpânit nervii. Este foarte urât că ne-au despărțit pe anumite străduțe cât să nu fim toți laolaltă. Am fost peste 10.000, peste 15.000 de oameni și de fiecare dată când găseau ocazia, jandarmeria reușea cumva să ne despartă în grupulețe mai mici, să ne divizeze. Dar, iată, nu au reușit să strice această bucuria noastră de a fi români", a declarat aceasta.

Referindu-se la liderii politici, Alexandra Păcuraru a criticat persoanele care „amanetează generațiile”, făcând referire la măsurile luate de premierul Bolojan: "Aici nu mai contează că suntem mai blonzi sau suntem mai brunezi. Nu contează că suntem mai bogați sau suntem mai săraci. Contează că suntem români, suntem autentici, suntem suverani. Ne iubim țara și vrem ca România noastră să se regenereze. Dar nu are cum să se regenereze cu oameni ca acest <<Ilie sărăcie>>, care nu face altceva decât să ne amaneteze generațiile".

Pe de altă parie, ea a remarcat efortul oamenilor veniți din Diaspora, care au dormit în parcări sau mașini doar ca să participe la evenimentul de 1 Decembrie de la Alba Iulia și care trebuie să se întoarcă rapid la muncă în străinătate.

"Am văzut oameni veniți din Diasporă care au dormit în parcare aseară, în mașini, doar să fie alături de suveraniști aici în Alba Iulia; oameni care trebuie să se întoarcă înapoi în țările din care au venit, și muncesc în acele state, să fie la muncă în două zile. Ne-au spus să nu îngenunchem și să nu cedăm să-i reprezentăm, pentru că odată și odată, în timpul vieții lor, ei își doresc ca patrioții să-i reprezinte. Patrioții să fie în fruntea statului. Mă bucur că au știut - cei care s-au simțit provocați - au știut să-și stăpânească aceste emoții negative și să meargă cot la cot mai departe. Că au huiduit, bine că nu au înjurat. Pentru că sunt atât de multe taxe și atât de multe poveri pe umerii românilor, încât este imposibil să o duci bine și să te mai și ocupi de zilele ce vor veni, ca să ai ceva la masa de Crăciun, de exemplu. Nu vorbim de fasolea cu ciolan. Ați văzut că mulți dintre ei s-au bucurat că au posibilitatea să bea un ceai cald. Cred că iubirea le-a ținut de foame multora. Și iubirea i-a inspirat să vină pro bono în România, să susțină acest curent suveranist. Și tot iubirea îi îndeamnă să voteze la alegerile viitoare cu suveraniști. Avem o provocare acum în Capitală. Sper ca suveraniștii să câștige pe 7 decembrie Capitala", a mai declarat Alexandra Păcuraru.