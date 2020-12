Alegeri parlamentare 2020. Premierul Ludovic Orban a votat: Astăzi, românii o au puterea să decidă în ce direcție se va îndrepta România

Localitatea este una carantinată, dar restricțiile deplasărilor au fost ridicate, în această dimineață, pentru ca toate persoanele să poată vota fără probleme.

"Este o zi decisiva. Astazi, romanii o au puterea sa decida in ce directie se va indrepta Romania. In ceea ce ma priveste, mi-am exercitat dreptul de vot si am vot pentru dezvoltarea Romaniei, o Romanie dinamica, moderna, increzatoare in fortele sale, una care sa fie respectata la nivel international, am votat pentru reforme substantiale, o orientare euroatlantica clara, pentru un plan de dezvoltare care sa permita saltul pe care Romania il merita", a spus Orban, dupa ce a votat.

Totodata, premierul a transmis romanilor sa mearga la vot.

"Mergeti cu incredere la vot si folositi-va puterea pe care o aveti! Puneti-va pecetea pe soarta Romaniei pentru urmatorii 4 ani", a mai spus premierul.