ALDE nu va participa la învestirea lui Orban II

Deputatul Varujan Vosganian, liderul filialei ieșene a ALDE, a declarat că așteaptă motivarea Curții Constituționale privind noua candidatură a liberalului Ludovic Orban pentru funcția de premier.

"Principalul motiv pentru care nu participam la sedinta nu este acel cuvant care in general are rezonanta negativa, boicotul. Noi suntem parlamentari si nu putem boicota Parlamentul. E ca si cum ne-am boicota pe noi insine.

Insa asteptam raspunsul Curtii Constitutionale la sesizarea privind constitutionalitatea domnului Ludovic Orban in calitatea de viitor premier al Romaniei. Pana cand nu avem decizia Curtii Constitutionale noi nu participam la un eventual vot de investire al cabinetului", a declarat Varujan Vosganian.

Declaratia vine in conditiile in care Curtea Constitutionala va dezbate, pe 24 februarie, sesizarea referitoare la un conflict juridic de natura constitutionala intre presedinte si Parlament privind desemnarea liderului PNL Ludovic Orban in functia de premier. In aceeasi zi are loc si votul in plenul Camerelor reunite pentru investirea Guvernului Orban II.