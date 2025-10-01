„Vă asigur că, pentru mine și PSD, a apăra nivelul de trai al pensionarilor cu venituri reduse rămâne o prioritate!”, a transmis Grindeanu într-un mesaj public. El a precizat că această decizie a fost posibilă în urma negocierilor cu partenerii de coaliție: „Mă bucur că tocmai i-am convins pe partenerii de coaliție de necesitatea de a aproba o măsură importantă.”

Prima tranșă, în valoare de 400 de lei, a fost acordată în luna aprilie, iar cea de-a doua urmează să fie virată în preajma sărbătorilor de iarnă. „Știu că nu este suficient, dar sunt convins că pentru mulți dintre vârstnicii cu venituri mici va fi un ajutor binevenit”, a adăugat Grindeanu.

Acesta a subliniat că această plată nu ar fi fost posibilă fără intervenția PSD: „Nu este vreun secret că pensionarii vor primi acești bani numai după intervenția PSD – altfel, fondurile urmau să fie tăiate la rectificare.”

Totodată, oficialul a amintit și de prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele esențiale, o măsură care, potrivit lui, „a fost acceptată de Guvern doar în urma insistenței PSD” și care vine în sprijinul celor cu pensii mici.