Valentina Pelinel și Cristi Borcea, vacanță de senzație

Cuplul a împărtășit fotografii din călătorie, inclusiv o imagine realizată pe un iaht, unde ambii apar în costum de baie. Aceasta a stârnit reacții aprinse, unii internauți acuzând editarea excesivă a pozelor și lipsa naturaleții. „Ai editat pozele prost”, „Zici că ești împăiat, Cristi!”, „El și-a supt prea tare burta” sau „Nu-l ține mult la soare, că se dezumflă” sunt doar câteva dintre replicile ironice postate online.

De-a lungul timpului, fostul patron al clubului Dinamo a vorbit deschis despre metodele prin care își menține aspectul fizic. La 55 de ani, Borcea spune că investește constant în îngrijire personală: masaje, tratamente faciale și chiar intervenții estetice discrete. „Am început cu puțin botox la 35 de ani, am combinat procedurile și am făcut totul gradual, pentru a evita schimbările bruște. Dacă nu faci nimic și apoi întinerești brusc, arată urât”, a declarat acesta.

Deși pozele din vacanță aveau scopul de a împărtăși momente frumoase, reacțiile dure din mediul online arată că publicul poate fi necruțător atunci când percepe exagerări în prezentarea imaginii.