Artista, mamă a doi copii, a reușit în ultimele trei luni să slăbească nu mai puțin de 24 de kilograme, urmând cu strictețe recomandările medicilor și ale nutriționiștilor. Rezultatul? Se simte mai energică, mai sănătoasă și, după cum spune chiar ea, „mai bine ca niciodată”.

Cum a slăbit Ozana Barabancea?

Ozana a împărtășit bucuria reușitei sale pe rețelele de socializare, publicând fotografii recente în care apare vizibil schimbată. Însoțite de un mesaj plin de entuziasm, imaginile dezvăluie o artistă încrezătoare, care se bucură inclusiv de faptul că acum poate îmbrăca hainele fiicei sale, Gloria.

„M-am înjumătățit în ultimele trei luni! Minus 24 de kilograme! Îmbrac hainele Gloriei pentru că acum îmi permit. Am renunțat la îmbuibare, la alimentele nesănătoase și m-am disciplinat. Mă hrănesc, nu mă otrăvesc și nu mă las ispitită de gusturi ademenitoare, dar dăunătoare. Oglinda îmi șoptește zilnic: «Hai, Ozana, că poți!»”, a scris artista.

Determinarea ei nu este întâmplătoare. Anul acesta, cântăreața își propune să își facă un cadou special de ziua de naștere, pe 4 octombrie: să ajungă la greutatea pe care o avea în perioada liceului. „Acolo e ținta mea – să întineresc frumos!”, a adăugat Ozana.

Schimbarea ei este dovada că voința, disciplina și sprijinul specialiștilor pot transforma visul unei siluete sănătoase în realitate, indiferent de provocările întâmpinate.