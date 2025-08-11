La 46 de ani și după trei nașteri, cântăreața și-a asumat cu încredere noile forme, alegând o ținută spectaculoasă: pantaloni scurți metalici cu volane, un top verde, cizme înalte și accesorii statement, de la coliere argintii până la cercei lungi și ochelari negri de soare.

Apariția îndrăzneață a lui Nelly Furtado

Pe scenă, Furtado a interacționat energic cu publicul, postând pe Instagram Stories fragmente din show și redistribuind mesajele fanilor. Un admirator a scris: „Se spune să nu-ți întâlnești idolii, dar @nellyfurtado este cea mai drăguță regină”, mesaj pe care artista l-a preluat cu bucurie.

Artista a vorbit deschis în ultimele luni despre relația sa cu imaginea personală și despre presiunile estetice din industria muzicală. În ianuarie, a respins zvonurile privind intervențiile estetice, publicând o fotografie în costum de baie pe Instagram. „Nu am făcut niciodată operații estetice, injecții faciale sau corporale, cu excepția fațetelor dentare pe dinții de sus, recent. Anul acesta am descoperit noi niveluri de iubire de sine și încredere autentică”, a declarat Furtado.

Cântăreața le-a transmis fanilor un mesaj puternic: să își exprime liber individualitatea, să fie împăcați cu ceea ce văd în oglindă, dar și să nu se teamă dacă își doresc o schimbare.

De-a lungul carierei, Furtado a vorbit despre cum revistele îi modificau nuanța pielii și forma corpului în fotografii, în anii 2000: „Am pielea măslinie, iar ei o deschideau mult și îmi micșorau șoldurile”, a spus artista într-un interviu pentru People.

După o pauză îndelungată dedicată creșterii celor trei copii, Nelly Furtado a mărturisit pentru NPR, în septembrie 2024, că se simte mai încrezătoare ca oricând și pregătită să revină în forță pe scena muzicală.