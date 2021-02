După aproape o lună de când a ajuns de urgență la spital, acesta a vorbit despre starea lui actuală de sănătate. Plămânii săi sunt serios afectați și are nevoie de o perioadă lungă de recuperare.

„Din păcate, o parte din plămâni a dispărut! Acum, lucrurile sunt ok, lucrurile merg spre bine. N-am fost intubat, n-am fost la terapie intensivă, am avut o formă gravă, dar nu chiar atât de gravă. La un moment dat, ca să pot să respir, am avut nevoie de 10 l de oxigen. Din fericire, am depășit repede momentul, apoi lucrurile au evoluat spre bine și am fost externat”, a povestit comediantul, într-o emisiune la un post Tv.

Toni Grecu a recunoscut și care a fost marea sa greșeală care ar fi putut să-i aducă sfârșitul.

„În primele 3 zile am avut frisoane, transpirații masive și temperatură. Am zis că așa e boala și că o tratez acasă. Am urmat indicațiile medicului, doar că în ziua 4 de boală, am făcut temperatură 39 și am decis să merg de urgență la spital. În 3 zile, boala m-a destabilizat complet. Nu puteam să stau mai mult de 1 minut în picioare și nu puteam să merg la toaletă fără oxigen!”, a mai povestit Toni Grecu.