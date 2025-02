Îndrăgita artistă de muzică populară Mariana Edulescu a murit. Artista locuia la Constanța și era o prezență plăcută dobrogenilor.

Mariana Edulescu s-a născut la 15 aprilie 1957, în comuna Reghiu, județul Vrancea, pe malul Milcovului.

După anii grei ai copilăriei petrecute la Reghiu și Odobești, într-o familie cu alți doi copii, o soră și un frate, dar în care cei care i-au dat viață au renunțat să-și crească împreună copiii, schimbarea în bine avea să apară prin primele aplauze primite la serbările școlare, încurajată de învățătoarea sa și de alți oameni importanți din viața sa. După încheierea cursurilor școlare se angajează într-o întreprindere din Focșani, cântă la nunți și botezuri și colaborează cu Ansamblul „Doina Vrancei”, scrie radioconstanta.ro. Aici era angajat și buzoianul Ion Ghițulescu, interpret care o sprijină să ajungă solist profesionist la Ansamblul „Doina Gorjului” din Târgu-Jiu. Ajunge așa să învețe ce este scena și ce înseamnă să câștigi simpatia publicului.

Numele său de scenă, Mariana Edulescu, provine de la numele mamei, Măriuța Edu. Mama artistei este cea care a dus greul în creșterea și educarea celor trei copii. Și ceilalți doi copii cântau, însă doar Mariana Edulescu avea să se afirme în muzică. „Soarele în viața mea a apărut când m-am îndrăgostit de cântecul Mariei Lătărețu”, spunea Mariana Edulescu.

După ce a plecat din Ținutul Vrancei și a cântat la Doina Gorjului din Târgu-Jiu, Mariana Edulescu vine cu acest ansamblu, prin anii 1978 – 1979, pe litoral și decide să rămână la Constanța. Dobrogenii au adoptat-o și au îndrăgit-o pentru toate poveștile de viață cuprinse în peste 70 de cântece populare, de pahar, voie bună și romanțe, în 5 albume și peste 40 de ani de carieră.

„În gara de la Focșani”, prima melodie de pe albumul „Am visat aseară dorul” (1998) este povestea zilei în care l-a cunoscut pe cel ce avea să-i devină partener de viață. Mariana Edulescu se mândrea cu o fiică și un nepot, stabiliți la Londra, dorul față de ei fiind zbuciumul său sufletesc de zi cu zi.

„Toate cântecele îmi sunt dragi, pentru că ele reprezintă stările sufletești din viața mea, atunci când am râs sau am plâns, așa cum, de altfel, orice om are un destin, o poveste, dar nu toată lumea le transpune în cântec, facem asta doar noi, artiștii”, declara Mariana Edulescu, într-un interviu la Radio Constanța.

Artista a fost deseori prezentă în emisiunile de folclor de la Radio Constanța. Puteți asculta, aici, una dintre emisiunile cu regretata artistă, din aprilie 2016.