Peter Yarrow a murit la reședința sa din New York, înconjurat de familie, la finalul unei bătălii de patru ani cu cancerul de vezică urinară, a precizat într-un comunicat agentul artistului, Ken Sunshine.

"Neînfricatul nostru dragon a obosit și a intrat în ultimul capitol al minunatei lui vieți", a spus fiica lui Yarrow, Bethany, într-o declarație publicată de Ken Sunshine. "Lumea îl cunoaște pe Peter Yarrow, celebrul activist folk, dar ființa umană din spatele legendei este la fel de generoasă, creativă, pasionată, jucăușă și înțeleaptă pe cât sugerează versurile lui".

Foto: Profi Media

Peter Yarrow a format trioul Peter, Paul and Mary alături de Noel Paul Stookey și Mary Travers. Trupa a contribuit la popularizarea primelor creații ale lui Bob Dylan și a interpretat hituri precum ''Puff, The Magic Dragon'', compus împreună cu Yarrow.

"Blowin' in the Wind'' de Bob Dylan în interpretarea trioului a contribuit la transformarea melodiei într-un imn pentru drepturi civile și a făcut-o să ajungă la un public mai larg. Alte melodii de succes ale trupei au fost ''I Had a Hammer'' și ''Where Have All the Flowers Gone?", compuse în colaborare cu artistul folk Pete Seeger.

Hiturile trupei au inclus cover-uri după "Lemon Tree", de Will Holt, și "Leaving on a Jet Plane", de John Denver.

Membrii trioului erau cunoscuți pentru activismul lor politic. Au concertat în timpul demonstrației March on Washington pentru drepturi civile din 1963, precum și la demonstrațiile împotriva războiului din Vietnam.

Peter Yarrow a militat pentru schimbări sociale și alte cauze, printre care drepturi egale, pace, mediu, egalitate de gen, drepturi pentru persoanelor fără adăpost, îngrijiri paliative, servicii de televiziune publică, educație.

Noel Paul Stookey, singurul membru supraviețuitor al trioului, a lăudat influența creativă a lui Yarrow și a spus că îi va simți lipsa fostului coleg de trupă.

"Întrucât am fost copil unic, am crescut fără frați, iar asta mi-a oferit poate atenția totală a părinților mei, dar odată cu formarea Peter, Paul and Mary am dobândit un frate pe nume Peter Yarrow", a adăugat Stookey.

"Și deși dragostea lui pentru confortul de la oraș și a mea pentru viața la țară ne-au ținut departe din punct de vedere geografic, perspectivele noastre diferite au fost celebrate deseori în prietenia și muzica noastră", a adăugat el.