Între cei doi există o diferență de vârstă impresionantă – 35 de ani – însă acest detaliu nu a contribuit la apropiere. „Din păcate, nu avem nicio relație și nu aș vrea să discut pe acest subiect, pentru că nu cred că este un subiect de discutat public, deocamdată”, a spus Oana Roman, lăsând să se înțeleagă că relația cu mezinul familiei este practic inexistentă.

Petre Roman, viață retrasă și dedicată familiei

Ajuns la 79 de ani, Petre Roman s-a retras din viața politică și își petrece timpul alături de familia formată împreună cu Silvia Chifiriuc, concentrându-se pe creșterea fiului lor, Petrus. Căsnicia actuală a fostului premier a urmat după divorțul de Mioara Roman, moment care a generat, de-a lungul anilor, numeroase discuții și tensiuni în familie.

Deși nu există o apropiere între Oana și fratele său vitreg, relația cu tatăl său rămâne una esențială pentru ea. „Dacă este un lucru care contează pentru mine în viața asta, în afară de Isa, este relația mea cu tata. Este singurul părinte în viață pe care îl mai am și prea multe rude de sânge nu mai există. Mai trăiește sora lui – cu care m-am întâlnit de curând și cu care mi-aș dori să reiau o relație mai apropiată – și câțiva unchi și mătuși din partea mamei. În rest, nu mai am pe nimeni”, a declarat vedeta.

Oana a subliniat că prețuiește sprijinul tatălui și timpul petrecut împreună. „Mă bucur foarte tare că el îmi este alături, că putem să vorbim, să facem lucruri împreună, și sper ca acest lucru să se întâmple cât mai mulți ani de acum înainte”, a adăugat ea.