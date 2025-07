Cea mai afectată este insula Akuseki, de unde au fost evacuați mai mult de jumătate dintre locuitori.

Cauza cutremurelor ar fi un vulcan subacvatic, spun experții. Autoritățile din Japonia au făcut un plan de pregătire pentru dezastre.

A fost recunoscut faptul că sunt necesare măsuri suplimentare pentru a limita efectele unui posibil cutremur uriaș, care ar putea provoca până la 300.000 de decese în arhipelag.

The 9.1-magnitude Great East Japan Earthquake struck on March 11, 2011, causing widespread destruction, a massive tsunami, and the Fukushima Daiichi nuclear disaster. pic.twitter.com/vldimsY1Oa